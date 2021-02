Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron de los videos que Alejandra Baigorria compartió el último fin de semana mostrándose alejada de su novio, Said Palao, pese a que hace solo tres semanas decidieron convivir.

“Cuando peleas con tu novio y quieres demostrarle lo cool que estás pasando sin él y te quieres hacer la relajada y no te liga y no tienes una sola buena amiga que te diga ‘no cuelgues esa historia, bájala, te estás evidenciando’”, dijo el conductor en el programa “Amor y fuego”.

Rodrigo González también recordó el libro de amor propio que Alejandra Baigorria lanzó años atrás: “¿No tienes una buena que te diga eso? (...) ‘Yo me quiero’, voy a Crisol y saco mi libro’, no mi amor, así no es, ya nos la dio una vez con queso, dos veces no”.

Pero eso no fue todo, ya que el conductor ironizó tildándola de “espontánea”, aunque después puntualizó que era “demasiado obvia”.

De otro lado, Gigi Mitre opinó que Alejandra habría decidido convivir muy pronto con Said: “Acaban de estar, él ya la metió a vivir ahí con la familia, el papá, la mamá, el hermano, todos y aparte él tiene un hijo. Pasa una semana y la Baigorria ‘estoy feliz en mi cama, sola, estirándome’, ya ven que tengo razón, todo tiene su tiempo. Si es una novia de hace 3, 4 años, ya pues, ya es parte de la familia, pero a los 2 meses...”.

