El conductor Rodrigo González se pronunció desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones, tras ser captado paseando con quien sería su nuevo galán, Salvatore.

A través de Instagram, Rodrigo González respondió a las dudas de sus seguidores. “Rodri, es verdad que sabías que te estaban filmando?”, le preguntó un usuario.

El presentador de “Amor y fuego” admitió que sabía que el reportero Tobi Teve lo estaba grabando al interior del centro comercial Bal Harbour de Miami.

“A los que hacemos el carrusel no nos dan vuelta tan fácilmente, si me di cuenta que me estaban grabando, primero pensé que era algún Rodriguista peruano pero (a pesar que el paparazzi se cambió de polo como 3 veces) siempre lo reconocí. La próxima salúdame @tobiteve”, respondió Rodrigo González en Instagram.

