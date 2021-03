¡Fuertes declaraciones! Karla Tarazona estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre la buena relación que lleva ahora con Cristian Domínguez, padre de su último hijo.

En ese sentido, Rodrigo González le preguntó a la locutora radial sobre si veía un buen futuro sentimental entre Pamela Franco y el cumbiambero.

“Me pregunta el cabezón, que ya que estás de íntima con Pamela y Domínguez, si le ves futuro a la relación. ¿Le das buen augurio o no?”, insistió el popular ‘Peluchín’.

“Yo la verdad que en este tiempo que he conversado más con Christian los temas del bebé y veo que está con Pamela, si considero que las personas pueden mejorar, y quizás se termina quedando con ella”, respondió Karla.

En ese momento, el conductor de Willax TV, fiel a su estilo, soltó una broma en base al historial amoroso de Christian Domínguez.

“Yo creo que mientras no lo vacunen, va a seguir con ella, porque para metido en su casa. Si ya lo vacunan entonces va a comenzar a salir y ahí si se armó... No ves que sus relaciones no duran más de tres años”, expresó entre risas.

