Rodrigo González no dudó en arremeter contra Janet Barboza y la nueva secuencia de espectáculos que estaría teniendo en el programa “América Hoy”, que conduce Ethel Pozo y Renzo Schuller.

“Ahora ya entendí porque Janet Barboza no quería decir nada de Gisela Valcárcel, porque ahora es su jefa. No quiso ponerse en el polígrafo porque dijo: ‘Rodrigo me va a cambiar todas las respuestas’, porque para ella y las otras cuatro víctimas, yo soy todo lo peor”, comenzó diciendo.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ aseguró que si la ‘Rulitos’ consiguió ese puesto como presentadora del magazine de América Televisión, es porque habló muy bien en todo momento de la popular ‘Señito’.

“Es el programa que menos audiencia tiene de toda la parrilla de América (...) Por eso, para ahorrarse conductora están ahí tirando el programa al olvido. Entonces no se les ocurrió mejor idea, porque así funciona el mundo de Gisela Valcárcel, para mi, como la otra (Janet) vino acá y la soboneó y le dijo que era lo máximo, el referente de la televisión, que darle una secuencia de espectáculos”, expresó.

“Y además se cogen de noticias de nosotros (...) A mi me llama la atención porque Gisela, que supuestamente siempre hace televisión familiar, lleva a la persona que hoy por hoy va a los programas a pelearse, a decir cosas, y le dan un bloque en un programa supuestamente blanco. Me soboneas y te doy una secuencia”, finalizó diciendo Rodrigo.

