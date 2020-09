Rodrigo González se pronunció sobre Lourdes Sacín, quien denunció a su expareja Andy V, por violencia física y psicológica. Para el comunicador la periodista solo ha sido la “incondicional” de su ex durante mucho tiempo, incluso colgó la noticia que diario Ojo publicara tiempo atrás respecto a la denuncia que ella le interpuso al ex conductor de “Valgame Dios” por la suma de 5 millones de soles.

No conforme con ello se mandó fuerte dando un comentario de la ex reportera de “Reporte Semanal”. “Peor las plataformas que le dan difusión a lo que salga de su boca, como si fuese un referente de algo que no sea la falta de dignidad y una vergüenza para el género”, señaló.

Asimismo, “Peluchín”, a modo de sorna puso el fondo musical de la canción “Doctor Psiquiatra” de la cantante Gloria Trevi para mencionar a Lourdes Sacín.