Lourdes Sacín reapareció en el medio para denunciar que el padre de su hijo y expareja, Andy V, la había maltratado nuevamente física y psicológicamente. El exesposo de Susy Díaz fue llevado a la comisaría de Magdalena tras estas serias acusaciones.

Por su parte, la periodista decidió hacer uso de sus redes sociales para brindar más detalles de lo ocurrido, pues se mostró bastante indignada al ver un video donde Andy niega todo tipo de hecho.

“A todos los que me escriben, sólo decirles que estoy bien físicamente. No voy a declarar nada por respeto a mi hijo, sin embargo acabo de ver un video arreglado (actuado) con su abogado calumniándome para distorsionar la verdad. Si bien por respeto a mi hijo no voy a divulgar detalles de nada, quiero aclarar que nada de lo que ha dicho el padre de mi hijo es cierto”, comenzó explicando la comunicadora.

“El murió para mi hace mucho después de demasiados maltratos. El amor que le tuve se desvaneció con sus actos. Llevo terapia por violencia familiar hace tiempo en el que el Ministerio de la Mujer me apoyó cuando solicité ayuda. Hoy soy otra, alguien que no está para seguir aguantando maltratos de nadie y menos si venía siendo extorsionada y amenazada”, agregó.

Por último, Sacín asegura tener muchas pruebas sobre el maltrato de Andy V e indicó que no lo mostrará a la prensa, pero si a las autoridades correspondientes para que se haga justicia.

“Voy entregar a la justicia las pruebas de todo lo que he declarado y que desmiente el video que acabo de ver donde arma una farsa con su abogado ’para quedar bien’ desprestigiándome. Todo lo que tengo que demostrar es a la justicia no a la prensa. Existen cantidad de pruebas en video, audios, imágenes muy fuertes que las entregaré a la justicia para solicitar garantías”, finalizó.

