¿Se estaría burlando? Susana Umbert, productora de Latina TV, se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser la presunta responsable del intento de captura de Rodrigo González por haber supuestamente violado la medida de protección en la que se le impedía hablar de ella, Cathy Sáenz y Karen Schwarz.

“Hay una foto ahí Gigi en la que está Susana Umbert divirtiéndose, ella dice que tiene violencia psicológica y bueno está pasando buenos momentos en el extranjero”, dijo Iván Paredes, abogado de ‘Peluchín’, mientras comentaba cómo es que se dio la intervención policial en la casa de la figura de Willax TV.

Frente a ello, la conductora de “Amor y Fuego” no dudó en mostrar EN VIVO el mensaje que Umbert habría subido a sus redes sociales mientras disfruta de sus vacaciones en el extranjero. “I love to laugth (me encanta reír)”, fue la frase que puso la productora del canal ubicado en la avenida San Felipe.

“No me escriba nadie ah, no me escriba nadie por favor, no me escriba nadie. Susana Umbert dice: I love to laugth (me encanta reír). ¿Está afectada psicológicamente no dijo? Ya dijo que era histriónica, no recuerdo, tanto que... está en todas sus condiciones que no han sido afectadas... De verdad yo creo que esto podría ser una cortina de humo, no entiendo, no hay lógica”, sentenció Gigi Mitre.

