Olenka Cuba no se calló nada y arremetió contra Magaly Medina, quien se refirió a los recientes ataques que realizó la ahora pareja de Leonard León contra Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández, al tildarlo de “figuretti y vieja chismosa”.

Y es que para Cuba, la conductora de ATV defiende a la presentadora de “D’Mañana” porque siempre la “franelea”, y ataca al cumbiambero porque “nunca sale a defenderse”.

“Señora Magaly, se lo voy aclarar tanto que defiendes a quien te franelea, porque bien visto está cada vez que les haces un en vivo. ¿Por qué no publicas las razones por los que él no puede ver a los niños? Ya que tienes costumbre de publicar los procesos de todos, ¿por qué no publicas el motivo por lo que lo denunciaron? Ahí si no te conviene publicarlo”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“¿Leonard es mal padre no? Pero cuando ella se separó de otra persona, ahí sí se une con Leonard y era un buen padre. Hace años hablan de Leonard que es un irresponsable, entonces ¿por qué ha tenido que recurrir a una variación de régimen de visitas para que los pueda ver?”, agregó.

En ese sentido, Olenka Cuba señaló que con toda la razón defiende a Leonard de los “ataques” de Karla Tarazona, y hasta incluso le recordó a la popular ‘Urraca’ cuando salió a defender a su esposo Alfredo Zambrano en su programa.

“Usted señora Magaly que tanto dice que no pasa pensión, saque pruebas. En el tiempo de pandemia que estuvimos encerrados, quién iba a poder pagar una pensión alta, pero pasaba dentro de sus posibilidades. ¿Por qué no podría defender a mi marido? Y si puede salir hablar el marido de la otra persona (...) A usted también se le ha visto defender a su marido a capa y espada, entonces no sea convenida”, expresó.

“Siempre se le ha visto parcializarse con las personas que la franelean y que le dan información. Usted saca lo que le conviene y a quien no le cae lo destruye sin pruebas. El día que usted se muera va a necesitar dos cajones... Uno para su cuerpo y uno para su lengua. Su lengua es su mismo veneno”, finalizó.

