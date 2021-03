¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no se calló nada y se refirió a la reciente publicación que realizó Alejandra Baigorria en sus redes sociales en defensa de su pareja Said Palao, quien fue acusado por Aleska Zambrano, madre de su pequeña hija, de no cumplir como debe ser como padre de familia.

Y es que el conductor de ‘Amor y Fuego’ consideró inapropiado que la ‘Rubia de Gamarra’ comentara sobre un tema que es externo a ello y que involucra una niña de por medio.

“Ahorita no pues, no te metas. Yo sé que te mueres de ganas de ser mamá, pero cuando seas mamá y veas que la novia del papá mande un comunicado así vas a decir: ‘oye desubicada qué te metes tú'”, comenzó diciendo.

“Tú puedes avalar y todo, que tú lo sepas está bien, pero cuando hay un niño de por medio, y obviamente que lo que tú ya viste en los primeros meses es porque todos se muestran como un príncipe, luego se van destiñendo”, agregó.

Por último, el popular ‘Peluchín’ hizo una notable referencia a la frase ‘calladita te ves más bonita’. “Hay temas sensibles que no te competen de por medio, cósete, date un punto antes de hablar”, finalizó.

Rodrigo González tilda de desubicada a Alejandra Baigorria - Ojo

TE PUEDE INTERESAR