Yahaira Plasencia estuvo enlazada vía zoom con el programa “Amor y Fuego” para conversar con Rodrigo González y Gigi Mitre, sin embargo, lo que llamó la atención son los problemas de internet que tuvo la “reina del totó”.

“Esta cosa me está desesperando, ¿por qué está así?, No sé que pasa, me voy a quejar con la empresa que me da internet”, dijo la “Patrona”.

Al respecto, Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en trolear a Yahaira Plasencia por los inconvenientes que tuvo durante la trasmisión.

“¿No te estarás colgando de la del vecino, no Yahaira?, paga tu internet, estarás gorreando ahí. Paga el recibo”, comentó “Peluchín” entre risas.

Vale mencionar que el sábado 17 de julio, la intérprete de “Y le dije no” se quebró al contar que muchos usuarios están denunciando su canción “Dime” en YouTube, por lo que podría ser eliminada del sitio web.

“Estoy bastante desconcertada, triste, con mucha impotencia porque hay un equipo de trabajo detrás de todo esto haciendo posible que la canción llega todos los corazones de ustedes. No entiendo porque tanta gente denuncia todo el tiempo el video”, sostuvo en sus historias de Instagram.

