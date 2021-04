¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar comentar sobre la tan polémica separación entre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano.

“Yo no me esperaba que las cosas terminaran así. Ellos tienen años juntos, con idas y venidas. Al final se casaron y formaron algo sólido. Me da muchísima pena que se haya terminado. ¿Qué habré pasado? pero seguramente ha sido algo muy fuerte. Esto ha terminado abruptamente”, comenzó diciendo la conductora de ‘Amor y Fuego’.

“La verdad que sí, nada hacía presagiar un final tan drástico. Tiene que ser algo imperdonable, algo que te enteras, que descubres, porque la lucharon tanto para estar juntos (...)”, agregó el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, ambos conductores se refirieron a cómo viene afrontando la ‘Urraca’ esta reciente separación, pues se comenta que estaría “tranquila” debido a las recientes publicaciones que viene realizando en sus redes sociales.

“Después de esas demostraciones de afecto público, no sé... Igual, antes cada vez que se peleaba con Alfredo salía en su revista con bikini, eso lo sabemos los de su entorno. Ahora seguramente está aparentando lo mismo, así como al parecer aparentó una felicidad que no tenía”, confesó Rodrigo.

“Todavía no lo digiere, está en la etapa de negación. Pensé que era una relación sólida, siento que ambos no están viviendo un buen momento. Yo a Magaly no la veo infiel, ni pendejereta... Al notario no sé ah”, finalizó.

Rodrigo González sobre la separación de Magaly Medina - Ojo

