Tras ser liberado en horas de la mañana de este viernes 26 de marzo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, declaró a los medios y se pronunció sobre la denuncia por agresión contra su esposa Sofía Franco. En dichas declaraciones, expresó que la expresentadora de TV tiene presuntos problemas de “drogadicción, alcoholismo y ludopatía”.

Al respecto, diversas personalidades se han pronunciado, entre ellos, Rodrigo González, quien aprovechó un momento de su programa “Amor y Fuego” de Willax para enviarle un mensaje al alcalde de La Molina.

“Álvaro Paz de la Barra, que mal asesorado está. Así es cuando actúan, se va desenmascarando solito, van saliendo las capas hasta llegar al corazón de verdad. Si bien esto no santifica a Sofía Franco, y lo digo como persona que la ha conocido y sabe de lo que hablo, lo que no podemos hacer es que Álvaro use eso, o sepa cosas, y lo use en su contra. No creo que haya cambiado tanto a la persona que conociste”, manifestó.

“Ahora que todas las mentiras te explotan en la cara, no puedes usar esas bajezas para ventilarlas así a todo el público, sabiendo que es la madre de tu hijo. Como viste que te salió mal la jugada dices que es drogadicta, alcohólica, ludópata y te hundes más. No sabes el daño que le estás haciendo a tu hijo”, agregó el presentador.

Asimismo, Rodrigo González hizo énfasis en la rapidez con la que actuaron los efectivos de serenazgo y la policía ante la llamada de Álvaro Paz de la Barra tras ser agredido por su esposa.

“Lo que todo el mundo se pregunta es: ¿Qué número marcó Paz de la Barra? Para dárselo a todas las mujeres del Perú. Si un hombre que es agredido de esa forma tan histriónica por su esposa y llega esa cantidad de efectivos, donde están todas las mujeres que llaman a diario a la Línea 100 y no llegan nunca. El alcalde de La Molina, con realizar una llamada, llegan una gran cantidad de efectivos”, precisó.

Como se sabe, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue puesto en libertad la mañana de este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido tras los hechos de violencia que protagonizó con su esposa, la expresentadora de televisión Sofía Franco. Horas más tarde, Sofía Franco salió de la comisaría para realizarse una prueba de descarte de COVID-19 y regresó a las pocas horas.

