Maju Mantilla y Tula Rodríguez decidieron pronunciarse fuerte y claro sobre las últimas declaraciones de Álvaro Paz de la Barra, quien tildó de “alcohólica, ludópata y drogadicta” a su aún esposa Sofía Franco.

Por su parte, la exreina de belleza resaltó la amistad que tiene hace bastantes años con la conductora de televisión, y lamentó profundamente las palabras del alcalde de La Molina, a quien también conoce.

“Sofía es amiga y está pasando problemas que se han hecho conocidos ahora a nivel nacional y no debería ser así. La situación es muy delicada, pues ella necesita proteger a su hijo”, comenzó diciendo.

“Más allá de eso, yo lamento las desafortunadas declaraciones de su esposo, que dice que quiere ayudarla hasta el final, sin embargo habla de que ella tiene ciertas enfermedades que necesita sanar, pero lo dice a nivel nacional, pero no es así, no es la manera de hacerlo. Es lamentable escuchar eso”, agregó.

En ese mismo sentido, Tula Rodríguez dijo no ser amiga de Sofía, pero si se solidarizó con su sentir de madre. “Yo voy a ser honesta, Sofía Franco no es mi amiga, siempre ha sido por una cosa televisiva. Ella ha hecho espectáculos, incluso ha hablado de mi vida privada en algún momento, pero no quiere decir que yo tenga que echarle leña al fuego”, expresó muy indignada.

“Como mujer me duele y como madre me afecta lo que ella puede estar sintiendo. Es terrible que alguien le quiera quitar a su hijo, sea quien sea”, finalizó.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez se pronuncian sobre Álvaro Paz de la Barra - Ojo

