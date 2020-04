El exconductor de televisión, Roger del Águila, fue punto blanco de críticas tras aparecer hace unos días en el programa que conduce Lady Guillén, “Tengo algo que decirte”, donde reveló que tenía comunicación con seres de otra dimensión.

Frente a este polémico acontecimiento la exfigura de “Habacilar” fue invitada a “Viaje a otra dimensión” de Anthony Choy, donde siguió revelando detalles inéditos sobre estos acontecimientos.

“El ángel, el ser de luz y todos los que viven en la cuarta dimensión superior hacia arriba, todos esos seres, lo que no quieren es perturbarnos y conocen nuestras vidas pasadas. Puede haber un ángel o ser de luz o un extraterrestre de luz y todos trabajando en conjunto. Alguien ora y piensa en Jesús, y de repente no baja Jesús sino uno de ellos, pero en forma de Jesús”, manifestó a Radio Capital.

Asimismo, Roger comenta que cree en la reencarnación y que la raza humana no se divide en géneros, sino que simplemente somos espíritus.

“Tengo que decirle a todos que la reencarnación existe, y que no somos hombres y mujeres, somos espíritus, y por esos hay tantos problemas porque estamos de parte de un bando, cuando todos somos iguales”, expresó.

Por otro lado, el popular presentador señala que si se decidió a hablar para el programa de Latina, fue porque estos “seres se lo permiten"

“Por esos he hablado, Ellos no me obligaron, yo no soy ningún mensajero. Yo simplemente soy un canal, ellos me pidieron permiso, soy muy educados, son muy respetuosos. Por eso no bajan”, confirmó.

Minutos después sorprendió a los radioyentes al revelar que en realidad no fue él quien tuvo comunicación con Lady Guillén.

“Voy a dar un dato muy importante y quiero que lo analicen. Cuando yo hablé con Lady Guillén, en ese momento, cuando yo estaba hablando al principio, no era yo, había tomado mi cuerpo para que hable a todo el mundo, el Padre Pio de Pietrelcina”, aseguró.

“Él fue el que habló al principio para dar el mensaje. Por eso, levanto la mano izquierda y hablo en nombre de Cristo y de Jesús, pero es él hablando, porque a mí me utiliza, yo he cedido mi cuerpo, mi espíritu y energía a Dios, a Jesús”, afirmó del Águila.

Cabe recordar que el Padre Pío de Pietrelcina fue un sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y fue canonizado en el año 2002.

