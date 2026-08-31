La expectativa por volver a ver juntos a Romeo Santos y Prince Royce en Lima continúa creciendo. Debido a la gran demanda de entradas, la producción ha anunciado la ampliación de localidades en todas las zonas para sus esperados conciertos del 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. Las nuevas localidades ya están disponibles a través de Teleticket.

Y la espera está a punto de terminar. La próxima semana, Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Lima para encontrarse con sus miles de seguidores peruanos y ofrecer dos espectáculos de gran producción que prometen convertirse en una de las grandes celebraciones musicales del año. La respuesta del público ha sido contundente y, ante la alta demanda, se decidió habilitar nuevas localidades para ambas fechas.

Romeo Santos, uno de los máximos referentes internacionales de la bachata, regresará al país acompañado de Prince Royce, figura fundamental de la nueva generación del género. Ambos artistas prometen una noche cargada de romanticismo, sensualidad y grandes canciones que han conquistado a millones de seguidores.

El público podrá disfrutar de grandes éxitos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “Corazón Sin Cara”, “Darte un Beso” y “Las Cosas Pequeñas”, entre muchos otros temas que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Con la apertura de nuevas localidades en todas las zonas, quienes todavía no han conseguido sus entradas tendrán una nueva oportunidad para asegurar su lugar en cualquiera de las dos fechas. La recomendación es adquirir los tickets con anticipación ante la gran demanda registrada.

Romeo Santos y Prince Royce se presentan este 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional. Las nuevas localidades de todas las zonas ya están a la venta a través de Teleticket.