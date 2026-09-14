La bachata volvió a apoderarse de Lima y lo hizo por todo lo alto. Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar el Estadio Nacional durante dos noches consecutivas, el 11 y 12 de septiembre, con un espectáculo que confirmó por qué ambos artistas se mantienen entre los nombres más taquilleros y queridos de la música latina.

Romeo Santos y Prince Royce hicieron cantar a miles en el Estadio Nacional.

Desde los primeros acordes, el público respondió cantando a una sola voz cada uno de los grandes éxitos de ambos artistas. “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara” y “Las Cosas Pequeñas”, entre otros clásicos, se convirtieron en la banda sonora de dos noches en las que la nostalgia, el romance y la energía de la bachata fueron los grandes protagonistas.

El denominado “Rey de la Bachata” y el “Príncipe de la Bachata” llegaron a Lima como parte de su “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, una gira que nació también a partir de su álbum colaborativo Better Late Than Never, consolidando la unión de dos generaciones y dos estilos que han llevado la bachata a escenarios internacionales.

Romeo Santos y Prince Royce hicieron cantar a miles en el Estadio Nacional.

Y es que Romeo Santos conoce muy bien lo que significa conquistar al público peruano. En 2023, el artista consiguió llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su gira Fórmula Vol. 3, convirtiéndose en uno de los artistas latinos con mayor convocatoria en la historia reciente de los espectáculos en el país.

Esta vez, acompañado por Prince Royce, volvió a demostrar que su reinado continúa vigente. Juntos ofrecieron un espectáculo de gran despliegue audiovisual y un repertorio pensado para recorrer distintas etapas de sus carreras, además de presentar parte del material que ambos han realizado en conjunto.

Romeo Santos y Prince Royce hicieron cantar a miles en el Estadio Nacional.

Uno de los momentos más esperados fue precisamente la celebración de su nueva etapa musical, marcada por colaboraciones como “Dardos”, canción que forma parte de su trabajo conjunto y que también ha reforzado la alianza entre dos de las figuras más importantes de la bachata contemporánea.

Durante ambas noches, el Estadio Nacional se convirtió en un gigantesco coro. Parejas, grupos de amigos y fanáticos de distintas generaciones corearon cada canción, demostrando que la bachata continúa más vigente que nunca y que Romeo Santos y Prince Royce tienen un lugar privilegiado en el corazón del público peruano.

Romeo Santos y Prince Royce hicieron cantar a miles en el Estadio Nacional.

Dos noches, un solo género y miles de voces confirmaron lo que ya parecía evidente: Romeo Santos y Prince Royce siguen siendo los grandes reyes de la bachata.