Romina Gachoy no oculta el cariño que siente por los hijos de su esposo Jean Paul Santa María y Angie Jibaja. Cada vez que puede cuelga no solo fotos, sino videos con ellos demostrando que no tiene preferencias solo por su hijo, sino también que el cariño es compartido para Jenko y Gía, esta última quien estuvo de cumpleaños.

Precisamente, el último viernes la pequeña Gia estuvo de onomástico y ella le preparó un día especial, llena de globos, sorpresa, regalos, tortas. Fue un cumpleaños distinto debido a la pandemia del Coronavirus, pero quiso que sea especial para la niña.

La modelo uruguaya no dudó en dedicarle un post de amor a Gia. “Ayer solo me dediqué a disfrutarte y celebrarte... Hoy a dejar huella de ello y de lo especial que sos para mi...Te amo con todo mi corazón princesa”, indicó Romina.