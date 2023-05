Tras el ampay de infidelidad protagonizado por Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, la esposa del futbolista dejó en claro que no volvería con él y decidió promocionar sus negocios personales convirtiéndose en un ejemplo de empoderamiento y superación, sin embargo, Rosa Fuentes sería cuestionada por atender a quien le fue infiel en su centro de rehabilitación física.

Durante una transmisión para el programa ‘Amor y Fuego’, Rosa Fuentes confesó que su aún esposo, se atendía cada vez que lo necesitaba en el centro de rehabilitación que tiene la madre de sus hijos y ella no tendría problemas en que esto vuelva a pasar: “Él se venía atender acá, no sé si vendrá, pero si viene no hay problema. Lo que sí, ahora tiene que pagar porque ya no hay canje”.

Su confesión no fue lo único que llamó la atención de los conductores de ‘Amor y Fuego’, ya que se sorprendieron al ver que Rosa Fuentes, aún guarda las camisetas de recuerdo de Paolo Hurtado y las luce en una de las salas de su centro de rehabilitación.

