Rosa Fuentes ya es toda una mujer de negocios. La aún esposa de Paolo Hurtado sigue promocionando su local ‘Physio Esporte’, un centro de rehabilitación física para deportistas, donde conserva un cuadro con las camisetas del futbolista, las cuales usó a lo largo de su trayectoria.

“Si todavía ha quedado el cuadro (¿Van a quedar?) Sí, van a quedar porque no tengo nada que borrar, no podría, hay muchas cosas de mi vida que no las puedo borrar, entonces se queda aquí”, comentó en una entrevista a ‘Amor y fuego’.

“Entonces, ¿Paolo estará presente en cierta forma?”, le preguntó la reportera de Willax TV, a lo que la expareja de ‘Caballito’ respondió:

“De cierta manera (está presente), seguramente ya después se lo devolveré, pero por ahora todavía queda como parte de la decoración”.

¿Rosa Fuentes atiende a Paolo Hurtado en su local?

Rosa Fuentes dijo que no tendría ningún problema de atender a Paolo Hurtado en su centro de rehabilitación física.

“Lo hacía antes, regularmente, ahora no. Me imagino que en algún momento va a venir. No tengo ningún problema en que continúe con sus terapias , siempre y cuando pague su consulta. Ya no hay canje” , agregó.

Rosa Fuentes guarda camisetas de Paolo Hurtado

