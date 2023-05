Caros Galdós , de 48 años de edad, regresa a los escenarios con su show ‘Madre solo hay una’. El comediante dio una reveladora entrevista a ‘Beto a Saber’ donde habló de su madre y el homenaje que le rindió en cada uno de sus monólogos.

Entre lágrimas, el actor agradeció el trabajo que realizó su mamá, quien nunca contó con el apoyo de una pareja.

“A lo mejor, hago este show porque veo la despedida de mi vieja. Yo siempre, al menos las veces que me he parado es un escenario lo he hecho para curarme, para sanar me”, dijo, conmovido.

“A ella le tocó afrontarme a mi sola, porque mi papá nunca estuvo presente ni económicamente, ni en foto, ni postal, ni cartita, ni nada, ni WhatsApp, ni en mensaje de texto” , agregó sobre la ausencia de una figura paterna.

¿Qué dijo Carlos Galdós de su padre?

Carlos Galdós volvió a recordar el día en que su padre, Galdós Jiménez, falleció. Comentó que su hermana lo llamó para avisarle que su progenitor estaba muy delicado de salud y, probablemente, no sobreviviría:

“Y o siempre fantaseaba el día que este ‘conc**sumare’ se muera yo sé que me van a llamar... voy a ir y le voy a decir muérete (...) Encontré un hombre muriendo, en estado deplorable, como mas o menos nos va tocar a todos, imagino, no podía ni hablar, a las justas respiraba. Le tomé la mano lo miré y le dije te agradezco por la vida, gracias ha sido perfecto y cuando salí de ese lugar, salí libre”.

