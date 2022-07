Carlos Galdós, humorista y conductor, tuvo una íntima entrevista con el actor Christopher Gianotti en su canal de YouTube “Soy Gianotti” que fue subida este lunes 25 de julio. El presentador de “Por Dios y por la plata” habló de la difícil relación que mantenía con su padre.

Durante la conversación, el polémico conductor del fenecido programa ‘La noche es mía’ abrió su corazón y reveló los duros momentos que tuvo que vivir al no ser reconocido por su padre.

“Lo que a mí me tuvo cabreado muchos años fue el no poder aceptar que, simplemente, para mi papá yo no existo. Yo decía: ‘¿Cómo una persona puede negarte?’ Y murió así, además. No te digo que me ame y me quiera, hice todo lo necesario, y eso tiene que ver con él, no conmigo. Trabajé mucho tiempo en eso porque además, hice todo lo que corresponde desde la ley y todo lo gané. Murió hace poco (...) Cada padre te da un poder, el poder de la vida viene por parte de la madre y el poder de la determinación y la acción viene del padre, eso es un poder que no tenía en mi vida”, dijo Carlos Galdós.

“Finalmente, entendí que no tenía nada que perdonar, yo no te puedo perdonar por algo que no tienes. Eso lo entiendo hoy, pero a los 20... Yo he visto a ese señor dos veces en mi vida y un poco más y quería tirarme encima a matarlo”, agregó.

Por último, Carlos Galdós aseguró que no le guarda rencor a su progenitor. “Luego, logro entender que, determinadas formas de ser mías, son gracias a esa negación. De esto, desarrolló en mí ‘x’ formas de ser que me agradan. Me gusta quién soy, me gusta el humano que soy (...) Todo está bien, te agradezco por la vida, lo que ocurrió es perfecto, gracias a eso yo soy quien soy. Ya no tengo esa ira, esa rabia, me siento libre y feliz”, manifestó.

