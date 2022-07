Joao Castillo, quien saltó a la fama al ser parte del elenco de ‘JB en ATV’, se pronunció tras su aparente salida del programa que dirige Jorge Benavides. El actor cómico compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales, el cual sería una respuesta para sus seguidores.

Desde que no aparece en los divertidos sketch ‘JB en ATV’, los fans de Joao han bombardeado su cuenta de Instagram preguntándole por qué salió del del programa cómico.

“Joao, ¿sigues trabajando en JB?”; “Regresa Joao, tu risa me daba risa”; “Por qué ya no estas en JB. Se te extraña mucho sobre todo en el Casting. Regresa”; “Anoche me quedé dormido viendo JB en ATV... hace falta tu risa contagiosa”; fueron algunos de los comentarios.

Aunque Joao no respondió a sus seguidores, publicó un mensaje en sus historias de Instagram:

“Tu paz es más importante que volverte loco tratando de entender el por qué algo pasó de la manera en que pasó. Suelta eso y descansa”, se lee en el mensaje.

