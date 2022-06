Durante el último show de ‘Hablando Huevadas’, el conductor Ricardo Mendoza hizo una tremenda confesión. El youtuber reveló que durante 18 años le guardo mucho rencor a Carlos Galdós.

Según su compañero Jorge Luna, todo ocurrió porque su mamá fue a un show de Carlos Galdós y la agarró de punto para las burlas de todos.

“Toda su vida, Ricardo Mendoza me ha transmitido su odio hacia Carlos Galdós. Una vez, la mamá de Ricardo Mendoza fue a un show de Carlos Galdós y él se la agarró con ella con el único argumento de que era muy gorda. La señora cuenta que no hubo comedia, le agarró de punto por las puras... Cuenta que solo la atacó y la insultó... Ricardo desde ahí le agarró odio a Carlos Galdós, con toda su alma, y yo me llego a enterar de esto en las entrevistas”, contó Jorge Luna.

Por su parte, Ricardo Mendoza dijo que en su momento se dejo llevar por su rencor. “Con el tiempo fue disminuyendo, eso pasa con la comedia, cuando se meten con algo que es tuyo, duele, y no entiendes razones”, indico.

TE PUEDE INTERESAR