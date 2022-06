Jonathan Maicelo expresó su molestia con el trato que reciben algunos deportes en nuestro país. El boxeador hizo una fuerte crítica contra algunas instituciones deportivas debido al apoyo que le brindan a la Selección peruana mientras que otros deportes como el box están casi abandonados.

Según dijo en “Poncepodcast”, el ‘Rocky de los Barracones’, si hubiera una pequeña inversión –de la que ya existe– para las demás disciplinas deportivas, saldrían más campeones peruano, pero no solo en el deporte rey, sino en el box, vóley, etc.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c... ¿Oíste?”, expresó en un inicio.

“En este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, increpó.

Por último, Jonathan Maicelo le puso el parche a los que critican. “Yo no le debo nada a nadie, compare. A veces me dices o me reclaman porque perdí y cuántos me dieron algo para estar en esa pelea. No me dieron ni para el chicle”, dijo.

Como se sabe, la ‘Blanquirroja’ viajó este viernes 10 de junio en un avión privado rumbo a Qatar para disputar el importante partido del Repechaje contra Australia, por un cupo al Mundial de Fútbol 2022.

