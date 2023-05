¿Más que arrepentido? Rosa Fuentes estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde terminó por confesar que su aún esposo, Paolo Hurtado, le habría enviado 100 rosas como señal de arrepentimiento, tras haberle sido infiel con Jossmery Toledo.

Y es que la esposa del futbolista comentó que en la conciliación que tuvo con el ‘Caballito’, pudieron llegar a un buen acuerdo sobre la pensión y visitas a sus menores hijos.

Es en ese instante, que durante la entrevista, la popular ‘Urraca’ le preguntó a Rosa si era cierto que Paolo Hurtado le había enviado 100 rosas y un mensaje de arrepentimiento, lo cual no fue negado por ella.

“Han llegado cosas a la casa, pero dar detalles, no viene al caso (...) Él está claro con la decisión que he tomado, lo sabe perfectamente y si tiene una intención o algo, ahorita es demás, no quiero arreglar el tema de pareja, lo único que me interesa es el tema de padres”

Jossmery Toledo se confiesa sobre amorío con Paolo Hurtado

La expolicía, Jossmery Toledo, se pronunció sobre su relación con el futbolista Paolo Hurtado, quien se encuentra aún casado con Rosa Fuentes, y con quien además tiene dos hijos y uno por llegar.

En ese sentido, la modelo terminó por confesar que el futbolista la habría engañado, motivo por el que puso punto final a su relación. “La gente no sabe en realidad cómo sucedieron las cosas (...) Es que no sé si fue una relación, porque fue todo mentira. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas”, expresó Jossmery con el rostro desencajado.

