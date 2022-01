Como cada año, muchos se preguntan qué pasará con las parejas de la farándula local. Una de ellas está conformada por Alondra García Miró y Paolo Guerrero, quienes llevan varios años de relación, pero aparentemente no se animan a dar el siguiente paso.

Y es que aunque Alondra García Miró ha dicho varias veces que quiere casarse y formar una familia, hasta el momento la pareja no ha reanudado los planes de matrimonio que tuvieron -según Jefferson Farfán- en la primera etapa de su relación.

Al respecto, la especialista en lenguaje corporal, Rosa María Cifuentes, explicó que Alondra García Miró se esfuerza mucho en su imagen: “Siempre he visto que es una chica que ha tratado de evolucionar, la he visto en más comerciales, siempre veo que es una chica trabajadora, que se esfuerza, pero siempre quiere dar, en el lenguaje corporal, demostrar que es muy sexy”.

Asimismo, señaló que el capitán de la selección peruana estaría “menos involucrado” que en la primera etapa de su relación: “Lo veo a Paolo involucrado, menos involucrado que la vez pasada, lo veo menos involucrado, pero es una pareja en la que todo puede pasar, o sea, finalmente no considero que es una pareja que vaya a quedarse junta toda la vida, no la veo así, no la visualizo así, el lenguaje corporal de los dos, sobre todo de ella, es muy contradictorio en algunos momentos”.

De acuerdo a Rosa María Cifuentes, el lenguaje corporal de Paolo Guerrero y Alondra García Miró denota que son muy fríos e incluso que el futbolista es una figura protectora respecto a la modelo.

“En algunos momentos se los ve a los dos muy fríos, y en otros momentos se les ve muy familiares, pero en el tema de la mirada de ella hacia él, hay una sensación de sentirse protegida, a Paolo lo veo como el personaje protector y ella que necesita protegerse, pero habría que ver si sienten empatía en diversos aspectos, es una pareja que a mí me tiene expectante y que el tiempo dirá, pero a nivel no verbal, no hacen match”, explicó.

Fuente: América Televisión

