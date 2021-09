La modelo Rosángela Espinoza sorprendió a propios y extraños al revelar que le gustaría quedarse a trabajar en México tras un desagradable episodio que vivió antes de la competencia de “Esto es guerra” contra “Guerreros 2021″.

“¿Si te contratan en México, aceptarías?”, le preguntó un usuario a la ‘chica selfie’. “Sí”, fue la contundente respuesta de Rosángela Espinoza en Instagram.

Pero eso no fue todo, ya que Rosángela Espinoza aseguró que no lloró por problemas familiares, sino por un tema laboral, aunque no precisó qué pasó.

Rosángela Espinoza llora

Antes del programa, Rosángela Espinoza publicó un video llorando: “Estas lágrimas me hacen más fuerte. No permitas que nadie te haga sentir mal. Seguiré cumpliendo mis sueños, nadie me detendrá”, dijo la modelo.

La modelo contó que había llorado durante el día lunes: “Ahorita ya estoy mejor. En la mañana estaba un mar de lágrimas”.





VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez es captada en Miami junto a su ex Gino Barbieri

A solo unas semanas de que Tula Rodríguez expresara su deseos de volver a enamorarse, salen a la luz las imágenes junto a su ex Gino Barbieri en un bar de Miami.

TE PUEDE INTERESAR