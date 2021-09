Rosángela Espinoza se mostró sumamente emotiva en su cuenta de Instagram y hasta llorando aunque no quiso expresar exactamente quien es el responsable de sus lágrimas.

La también conocida “Chica Selfie”, Rosángela Espinoza se mostró llorando y reveló que tenía problemas laborales, por eso agradeció las muestras de cariño.

“Estas lágrimas me hacen más fuerte. No permitas que nadie te haga sentir mal. Seguiré cumpliendo mis sueños, nadie me detendrá”, escribió Rosángela Espinoza.

Ella descartó que se trate de un problema con alguna compañera de trabajo o con el productor de Esto Es Guerra, Peter Fajardo y agradeció las muestras de cariño.

“Ahorita ya estoy mejor. En la mañana estaba un mar de lágrimas”, acotó la “Chica Selfie”.

