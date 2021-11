La modelo Rosángela Espinoza continúa con su viaje por los Estados Unidos tras su polémica salida de “Esto es guerra”. Esta vez, la grabaron mientras manejaba por Los Ángeles, California.

La ‘chica selfie’ hizo una importante comparación respecto a las carreteras en ese país frente a las carreteras peruanas, además de la forma de manejar de los ciudadanos.

“Rous es una experta manejando acá, en Estados Unidos, no se pierde, sabe cuando son las salidas”, dijo la prima de Rosángela Espinoza, Blanca, quien la acompañó en este viaje.

“Sí, he ido a Las Vegas y he regresado... es camino directo pero igual, no es fácil. Si manejas por primera vez en Estados Unidos, obviamente que te va a chocar un poquito porque esto no es Perú, aquí hay salidas por todos lados, las autopistas son enormes, son hermosas”, contó Rosángela Espinoza.

“Quería comentarles que para manejar solamente utilizo mi brevete peruano, nada más. Alquilé este carro”, explicó la ‘chica selfie’.

Rosángela Espinoza también animó a sus seguidores a seguir trabajando por cumplir sus sueños: “De muy niña soñaba con participar en el Miss Perú y logré participar. No hay peor intento que el que no se hace. Esta es mi frase: Tú eres una mujer bonita y lo sabes”.

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

