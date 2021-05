Rosángela Espinoza retornó a “Esto es Guerra” luego de haber sido suspendida por más de dos semanas por haberle faltado el respeto a ‘El Tribunal’.

Sin embargo, fue la máxima autoridad del reality el que anunció que serían los mismos competidores y equipo de producción quienes elegirían si la ‘chica selfie’ permanecía en el programa.

Lo que sorprendió a propios y extraños, es que la modelo reveló en vivo que quizá muchos de sus compañeros no la entiendan, porque no la conocen realmente.

“Tengo que controlarme. Aquí no me conocen mucho, porque no tengo mucha amistad aquí. De verdad lo digo. Son compañeros, no tengo muchos amigos. Los quiero muchísimo, los aprecio, pero no son íntimos. Yo soy sincera, me encantaría, pero aquí cada uno hace sus cosas”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR