John Kelvin estuvo como invitado especial en el programa “En boca de Todos”, donde confesó que se encuentra reinventándose económicamente en esta crisis sanitaria por el COVID-19 que el país entero viene atravesando.

Y es que el cantante anunció que realizará su primer ‘Closet sale’ con toda su ropa de talla grande que ya no utiliza. Recordemos que el último año se sometió a la operación de la manga gástrica.

“Ya tengo dos años desde que me realicé la operación. Para mi esto fue un cambio no solamente con lo que la gente puede ver físicamente, sino es un cambio también mental, un cambio nutricional. Ahora me alimento totalmente distinto a como me alimentaba antes. Mi estilo de vida a cambiado y me estoy ejercitando”, comenzó diciendo.

En ese sentido, John Kelvin anunció que sus trajes exclusivos que le costaron más de S/ 700 soles están siendo vendidos entre 50 a 100 soles.

