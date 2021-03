John Kelvin no pudo aguantar las lágrimas al momento de hacer un fuerte reclamo al Ministerio de Cultura por la falta de apoyo hacia los músicos en plena pandemia por el COVID-19 que vivimos en todo el país.

“Yo tengo seis hijos y voy a seguir viendo por ellos, y no tengo vergüenza de hacer cosas que no tengan nada que ver con la música. He vendido de todo, puedo vender y hacer lo que sea por mis hijos. Pero repito, yo vivo de la música, hago música, esa es mi chamba, es mi profesión, y hay gente que nos juzga”, comenzó diciendo.

“Hay personas que tienen más hijos que yo y no tienen nada que comer, eso me duele a mí porque yo soy padre. Me duele ver a mis amigos músicos que no tienen que comer, eso me duele y me indigna, y encima me duele que ustedes se burlen de ellos”, agregó entre lágrimas.

En ese sentido, el cumbiambero también mencionó que en otros países ya existe un protocolo a seguir para poder realizar eventos en vivo, mientras que en nuestro país aún ni se toma en cuento eso.

“No me parece justo que no vean por los músicos, los cantantes, los autores, gente que se dedica al arte durante el año. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Todo este año tampoco van a comer? Se van reactivando cosas, ¿por qué no se reactiva también la música? Con los protocolos. Hay muchas personas que necesitan ese trabajo”, expresó.

Jhon Kelvin rompe en llanto en vivo - Ojo

