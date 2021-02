Dalia Durán se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras hacer pública la noticia sobre su separación definitiva con John Kelvin tras más de 12 años de matrimonio.

Y es que la cubana declaró para las cámaras de “Amor y Fuego” que es consciente que necesita ayuda psicológica para poder superar el rato que vive. Incluso señaló que se vio obligada a salir en televisión porque ya no confía en el cumbiambero.

“Nunca me ha gustado salir en televisión. Lo hago ahora por recomendación de mi abogado. Es la única manera porque ya no confío en él, y mi abogado y mi psicóloga me han aconsejado eso para que él no me manipule, como ya lo ha hecho otras veces”, expresó.

Por otra parte, Dalia Durán aseguró que ya no siente amor por el cantante, debido a todos sus engaños y mentiras.

“Cómo podrías amar a una persona que te miente y que te ha hecho tanto daño, y encima te miente en tu cara pelada como si nada. No volvería con él. Voy a asumir mi error por no haber reclamado en su momento nada, por haberme callado, por haber soportado tantas infidelidades y tanto abuso de confianza”, finalizó diciendo.

Dalia Durán sobre su separación con John Kelvin - Ojo

