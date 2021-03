¡Es periódico de ayer! Yahaira Plasencia no puedo evitar mostrarse bastante sorprendida al saber que nuevamente la están vinculando con su expareja, Jefferson Farfán.

Y es que la salsera negó completamente que esté habiendo algún tipo de comunicación con el futbolista. “No, no hay forma, nada que ver. Me han inventado un romance con Diego Zurek, ahora con Pancho, con todo el mundo me inventan romances. Con Jefferson nada que ver, le deseo todo lo mejor”, mencionó.

Asimismo, la popular ‘Reina del toto’ no descartó que un futuro pueda iniciar un romance con alguien del medio local, “Nunca digo nunca porque Dios te puede meter a alguien ahí al medio”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR