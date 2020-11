Rosángela Espinoza desató su furia contra su expareja, Víctor Hugo Cornejo, por quitarle a la mascota que ambos compartían, Bianca.

Pocas semanas después de confirmar que terminaron su relación, la “chica selfie” reveló que finalmente tuvo que entregar a su perrita a su expareja, pues originalmente el can era de Víctor Hugo.

“Para los que preguntan: Bianca no era mía sino de mi ex, como ya no estamos, tuve que dársela”, escribió en sus historias de Instagram.

Según Rosángela Espinoza, el can quería quedarse con ella: “Bianca se desesperaba cada vez que me veía, definitivamente quería irse conmigo”.

En ese sentido, la “barbie peruana" aprovechó para lanzar varios dardos contra su expareja, quien se habría negado a negociar con Rosángela para que ella al menos pueda visitar a Bianca.

"Tan bella y única. No quise entregarla, el dueño (Víctor Hugo) vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela. En fin, es horrible lo que siento ahora, despertar y no verla a mi lado, extraño a mi engreída”, sentenció Rosángela Espinoza.

