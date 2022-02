Este sábado 12 de febrero de 2022, Rosángela Espinoza reapareció y desató su furia tras ser mencionada por Jazmín Pinedo en el nuevo promocional de “Esto es guerra”.

En el avance de “EEG 10 años”, se escucha a Gino Pesaressi hacer referencia a Rosángela Espinoza: “Yo creo que sobretodo ella merece una segunda oportunidad”.

“No sé si ella merezca una oportunidad, traicionó al programa, rompió todas las reglas y además tengo entendido que ni siquiera puede entrar al canal, un poco difícil traerla”, respondió Jazmín Pinedo.

Esto no le gustó nada a Rosángela Espinoza, quien publicó un lapidario mensaje en Instagram Stories: “1. “El burro hablando de orejas” Ya no te acuerdas... 2. Sigo vetada por romper las reglas. Cuáles??? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. De qué estamos hablando??!”, escribió.

“3. No está difícil entrar al canal. Más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4. Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente. 5. Siempre estaré agradecida por la oportunidad”, se lee en la imagen.

Finalmente, Rosángela Espinoza se burló del paso de Jazmín Pinedo por la conducción de “Esto es guerra”: “Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Los 4. Cierro con eso. No pongan a la china como conductora. No la quieren”.

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

