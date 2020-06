Un momento incómodo es el que le hizo pasar Carlos Enrique Banderas, más conocido como “Carloncho” a su expareja Rosángela Espinoza tras revelar en el programa “Esto es Guerra” que la modelo extrañaba tener un remember con él , Sin embargo, lo que jamás imaginó es que ella iba revelar el secreto mejor guardado que ella tenía de él.

Esta situación se dio cuando el presentador de televisión se encargó de la secuencia “No digas sí, no digas no”. La prueba iba con normalidad hasta que fue el turno de la ‘Chica selfie’, ella no toleró perder y terminó el reto pidiendo una revancha.

Ante el reclamo de la modelo, ‘Carloncho’ respondió a su expareja: “¿Esta chica quiere revancha o remember?”. “Esta chica no me olvida”, dijo el animador de América TV a manera de broma y posteriormente continuó con la competencia. Esto molestó a la “chica selfie” quien le respondió: “Repite lo que has dicho. Mejor no te respondo porque yo respeto a mis mayores”.

“Tú tampoco te hagas la chibola”, le respondió “Carloncho”. Ante esto la integrante de EEG le dio tremenda respuesta: “Tú tampoco lo eres, aunque uses gorra y zapatillas. Además, tú te has puesto pelo”.

Consultada por las cámaras de “Estás en Todas”, “Rouss” dijo que “yo no le falté el respeto, solo dije lo que me contó su amigo Ricardo Rondón”, indicó. Por su parte., el locutor de radio, se defendió. “No me he puesto ni un pelo. Solo que en algunas partes donde tengo más abundancia de pelo se sacó para reacomodar la zona que tiene menos (pelo) . Chibolo no soy, pero ya tengo mis tres cheques (base 3), pero ella tiene tres cheques y varias monedas”, precisó.