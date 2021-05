La periodista Magaly Medina sorprendió al vincular sentimentalmente a la modelo Rosángela Espinoza con el reconocido empresario Omar Macchi.

Durante el programa ‘Magaly TV La firme’, la ‘urraca’ comentó sobre las declaraciones del mejor amigo de ‘Rous’, Antonio Tafur: “Su gran amigo, su pata del alma, Tafur, que es su confidente, ha dejado entrever que ella estaría enamorada del dueño de un casino, por supuesto que hay varios dueños de casinos”.

“Él dice ella ahora tiene un tragamonedas en su corazón, no sé si lo dice en doble sentido”, agregó Magaly Medina para luego explicar que, en efecto, hay un rumor sobre Rosángela Espinoza y el ‘rey de los casinos’.

“Mi reportera le pregunta porque hay un rumor por ahí dando vueltas, un ‘run run’, de que sería Omar Macchi... Omar Macchi, vaya, hace tiempo que no oíamos de él, además que yo siempre que lo he visto, lo he visto rodeado de jovencitas, muy jovencitas, creo que ya Rosángela escapa a la edad promedio de mujeres con las que Omar Macchi suele frecuentar”, indicó entre risas.

Antonio Tafur declaró que Rosángela Espinoza estaría enamorada: “La he visto tranquila y enamorada (...) tal vez le está palpitando el corazón como un tragamonedas”; sin embargo, cuando le preguntaron si se trataba de Omar Macchi, él dijo no tener la información: “No lo sé, la verdad”, respondió.

VIDEO RECOMENDADO

Karol G realiza concierto en Miami

¡LLeno total! Karol G realizó concierto en Miami y asistentes se aglomeraron sin mascarilla

TE PUEDE INTERESAR