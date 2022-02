La modelo Rosángela Espinoza volvió a enviar mensajes contra el reality “Esto es guerra” previo al estreno de la nueva temporada este lunes 21 de febrero de 2022.

A través de Tiktok, la ‘chica selfie’ compartió dos videos. “Cuando me preguntan que estaré este lunes”, se lee en uno de ellos. En otro se lee: “Mi Rous preciosa estarás en EEG”.

Como respuesta, Rosángela Espinoza bailó el tema Jordan de Ryan Castro: “Después de la disco nos vamos a cu-shh. Calladito que ninguno se puede enterar”, se escucha en el video.

“Si te llaman a última hora para que trabajes en EEG, aceptarías? Me encantaría que estés”, escribió otro usuario. Por su parte, Rosángela Espinoza aseguró que no rogará para ingresar al reality.

“Nunca me llamaron a última hora. - ruego para entrar. Me amo mucho. He cometido HORRORES, pero es parte del aprendizaje. Además no es fácil estar en un tv show”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram Rosángela Espinoza

“Si no vas al programa EEG va a estar muy aburrido”, señaló otro usuario. “Lo sé, por mis ocurrencias. Igual ya estaba apagada. Solo quería hacer #tiktoks”, aseguró la ‘chica selfie’.

Sin embargo, ante una cuarta pregunta, Rosángela Espinoza pidió que cambien de tema: “pueden preguntar otra cosa”, respondió.

