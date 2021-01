La modelo e influencer, Rosángela Espinoza nunca esperó que sus seguidores en Instagram le hicieran preguntas incómodas luego que ella los invitara a jugar verdadero o falso.

Todo inició este último sábado por la noche, cuando la modelo se animó a responder todo tipo de preguntas. La primera que publicó fue si medía 1.60. A lo que ella aclaró:

“¿Quién te ha dicho que mido 1.60? Recuerda que participé en Miss Perú. Mido un metro sesenta y tantos, paso el metro sesenta”, se escucha decir en sus historias de Instagram.

ZONA POPULAR | Rosángela Espinoza llora por preguntas incómodas de sus seguidores

La siguiente pregunta fue: “¿Te consideras una persona creída?” Y ella respondió sin reparos: “Esta pregunta me gusta, me gusta. ¿Si soy creída? Déjenme decirles que no soy creída. Aunque muchos digan por ahí: ‘Rous es creída, antipática y todo lo demás’. No crean”.

Pero la siguiente pregunta también se refirió al mismo tema. Por lo que la popular ‘Rous’ en son de broma se puso a llorar fastidiada por este tipo de cuestionamientos.

“Me dicen si soy creída, que soy antipática y ahora que no soy sociable”, lo dijo con un tono de llanto. Pese a que habría sido una broma, Rosángela Espinoza no volvió a responder ninguna pregunta y se despidió.

VIDEOS RECOMENDADOS

Mujer hace reclamo en Tik Tok

Mujer hace reclamo en Tik Tok | Viral | DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR