Rosángela Espinoza no pudo contener el llanto en la última edición del programa “Esto es Guerra” tras se cuestionada por su bajo puntaje en la tabla de posiciones.

Y es que como se sabe, ‘El Tribunal’ anunció la semana pasada que habrían nuevos cambios en el reality, ya que ahora los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ luchan punto a punto por su permanencia.

Sin embargo, al popular ‘Chica selfie’ no estaría dando su total esfuerzo en las competencia a raíz de una lesión que ha sufrido en el pie. Por ello, teme ser eliminada del programa.

“Yo me doblé el pie hace dos día y así estoy compitiendo. Cada vez que compito me duele un poco más. Ahora me acabo de golpear el codo en el otro juego. Siento que hay cosas que están jugando en contra aquí. Estoy compitiendo porque me quiero quedar”, dijo entre lágrimas.

Minutos después, la modelo reveló que siente el apoyo de su capitán Mario Hart, quien prefirió darle un puntaje extra a Facundo González y no a ella pese a que sabe de su lesión.

