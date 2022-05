La modelo Rosángela Espinoza reveló que, a diferencia de muchos de sus compañeros ‘combatientes’ de Esto es guerra, ella no tiene un buen recuerdo de Combate debido a que recibía burlas por su desempeño en la competencia.

Inicialmente, la ‘chica selfie’ se mostró agradecida con Fabio Agostini por apoyarla durante su lesión: “Me mandó un mensajito, me dijo cómo estás, me mandó una recomendación, que me vende cuando compita porque él lo hace y la verdad que me siento contenta de tener amistades así, que aporten y que se preocupen de mí cuando... que estén en las buenas y las malas, ahí se ven los amigos”.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre Combate, Rosángela Espinoza reveló que no fue una buena experiencia: “Fue mi primer casting, tengo que resaltar eso, que no toqué primero la puerta a Esto es guerra, no sabía quién era el productor, no tenía conocidos, pero sí me dieron el dato para ir al casting de Combate, así que fue mi primer reality”.

“Fui y de suerte, no sé, pasé el primer casting. Ustedes saben que en el 2013, inicios, era complicadísimo entrar”, contó Rosángela Espinoza.

Según la ‘chica selfie’, sus compañeros se burlaban de ella, pues no tenía la preparación suficiente para competir: “Para mí no fue bacán, debo de admitir que no fue bacán para mí porque, número uno, en competencia estaba muy mal porque salía del certámen del Miss Perú, de una preparación más delicada, no hacía máquinas sino cardio, entonces no estaba preparada físicamente para competir en Combate porque la verdad es que las pruebas (...) en ese momento era frustrante no pasar y de verdad que no tuve apoyo, se burlaban de mí”.

“Creo yo que no hay que burlarse de las personas porque uno nunca sabe y menos minimizar, eso yo no hago, tengo los pies bien puestos sobre la tierra”, dijo Rosángela Espinoza.

Fuente: América Televisión

