La integrante del reality de competencia ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza dejó en claro que en este momento de su vida quiere disfrutar de su soltería, luego de que protagonizará un dulce beso con su compañero Pancho Rodríguez durante un reto de baile.

Pese a ser la segunda vez que la pareja se da un beso, ella aclaró que no quieren una relación seria con el guerrero, a pesar de que él sí desearía salir con ella.

“El beso no era parte del guion, pero lo que fluye, fluye. Fluyó en ese momento y así fue... Panchito también, con esos ojos y todo, pero yo no me quiero enamorar, estoy en modo bichota”, señaló Rosángela Espinoza para América Espectáculos.

“No sé qué va pasar... Estoy tranquila, pero cansada... Él quiere llevar las cosas serias. Yo le he dicho que no. Yo estoy en modo tranquilo, quiero disfrutar mi soltería”, añadió la guerrera.

Por su parte, Valeria Piazza, quien reemplaza a Rebeca Escribens en América Espectáculos, señaló que más adelante podría pasar algo entre Rosángela y Pancho. “Yo creo que ahí pasa algo y más adelante vamos a ver... Me encanta verlos juntos”, dijo la exMiss Perú.

Rosangela y Pancho

