Es una mujer guapa pero no se duerme en sus laureles, porque aparte de ser una figura mediática en “EEG”, Rosángela Espinoza también es una exitosa empresaria y una disciplinada estudiante a punto de graduarse.

Hace poco sorprendió a sus seguidores confirmando que su romance de dos años y medio había terminado y ahora reafirma que es una decisión que no tiene “vuelta atrás”.

“Mi decisión es firme, y la tomé porque la relación ya no tenía sustento”, enfatizó la popular “Chica selfie”.

-¿Asumo que desde que anunciaste tu soltería, muchos galanes te han empezado a rondar?

Si hay galanes rondando, no lo sé, no los he visto todavía, jajaja.

-Incluso en EEG te han vinculado sentimentalmente con tu compañero Facundo...

La verdad que esas cosas a mí me molestan porque están especulando de algo que es totalmente falso. La relación con Facundo es solo una relación amical y de trabajo.

-¿Facundo te ha dicho algo al respecto?

De todas maneras voy a hablar con él y le voy a decir que esto ya se está saliendo de control, y no es por nosotros, ni por ustedes los periodistas, sino por nuestros propios compañeros del programa.

- Como eres una mujer guapa, definitivamente causa sensación cuando anuncias que retornas a la soltería.

Yo siempre me voy a considerar bella por fuera y por dentro y tratando cada día de ser mejor persona.

- ¿La pandemia te ha hecho pensar en la maternidad?

La verdad que no he pensado en eso todavía. Una de las cosas más importantes que tengo en claro para el corto plazo es terminar mi carrera.

-¿Primero el matrimonio?

Yo creo que el día que esté pensando en tener mi bebé será después de casarme. Así me han formado. Para qué voy a hablar de hijos ahora, ni tengo pareja.

-¿Un fracaso amoroso no hará que dejes de creer en el amor?

El amor existe, y cuando tenga que llegar llegará. Yo estoy tranquila, no ando buscando, hay que dejar que pase el tiempo. No sé si encuentre el amor ahora, mañana o de aquí a unos años.

- Qué cualidades debe tener el caballero que se robe tu corazón..

Tendría que admirarlo muchísimo, tiene que ser un hombre con cualidades admirables para que yo pueda decir: ‘él es mi hombre’ o ‘él es la persona indicada’. Tiene que ser bien detallista, respetuoso, elegante, un caballero en toda la extensión de la palabra, y que siempre te diga lo fantástica que eres.

-No pides poco...

También tiene que ser inteligente, y si no sabe bailar que no se preocupe porque yo le enseño.

- ¿No te ha tocado un machista, mentiroso, pegalón y demás “perlas”?

A la primera una se da cuenta si un hombre tiene ciertas características que no se alinean a lo que una quiere. Hasta el día de hoy, no me ha tocado ningún tipo así, será que también a la primera lo despacho y digo: ‘este no es’ o los dejo en visto.

-¿Qué piensas de los “salientes”?

Siempre una tiene que dejar una posición bien clara desde el principio. Esas cosas de salientes no van conmigo, o es, o no es. El amor no se trata de alternativas.

- Y sobre los “códigos de amigas”, ¿saldrías con el ex de una amiga tuya?

Eso no va conmigo, y no me ha pasado, nunca he salido con los enamorados de mis amigas, no haría algo así, no podría.

-¿Y aceptarías que un galán madurito te corteje?

No lo sé, podría decir que no me gustaría una persona tan mayor, pero también creo que en el amor no hay barreras: no importa ni la edad, ni la religión.

-¿Entonces no lo descartas?

Ahora, tampoco quisiera un hombre tan mayor, máximo que me lleve unos ocho años.

- ¿Y qué hay de los menores?

Yo podría ser mayor por uno o dos años, pero tendría que ser un hombre maduro, que sepa lo que quiere en la vida, y que sea bien correctito. positivo

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Luciana Fuster y Rosángela Espinoza se enfrentaron por Austin Palao

EEG: Luciana Fuster y Rosángela Espinoza se enfrentaron por Austin Palao 29/10/2020

OJO AL DATO

“La chica selfie” afirma que este ha sido un año muy positivo en varios aspectos.

31 años tiene la modelo, y está a pocos meses de terminar su carrera de Marketing.

3.7 millones de seguidores acumula la influencer y empresaria de ropa, en su cuenta de Instagram.

La modelo cuenta que después de terminar su carrera de Marketing, se preparará para ingresar a la política.

TE PUEDE INTERESAR