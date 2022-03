¡Fuertes declaraciones! Rosario Sasieta, ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estuvo como invitada especial en el programa de Youtube que conduce Christopher Gianotti, “Preguntas que arden”, donde reveló varios detalles de su vida personal y laboral.

Y es que la abogada sorprendió a propios y extraños al confesar un complicado momento que vivió en su época de congresista, cuando un colega la acosó políticamente hablando.

“Estaba en una comisión, era congresista y yo estaba luchando no sé si por la ley del divorcio notarial.. Entonces estábamos discutiendo en el Congreso esta ley, en esa comisión recuerdo que era la única mujer y empezamos a debatir... Y este congresista me empieza a responder, y cuando se le acabaron los argumentos, me dijo: ‘cállate útero seco’”, comenzó diciendo Sasieta.

En ese instante, Gianotti se indignó por el fuerte comentario que le realizó el congresista, asegurando que el sujeto estaría ‘vacío’ por dentro. “Esto es una demostración que las amebas no solo están de ahora, sino vienen desde hace rato. Es un insulto que revela lo vacío que puede estar un ser humano”, dijo el actor.

“Esto era lo que vivíamos, el acoso político es un asco... Yo me empecé a reír de los nervios... Me dijo eso por no haber tenido hijos”, finalizó diciendo la abogada.

