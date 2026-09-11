El cantante cubano de reparto Rowell Urban y la salsera peruana Kiara Franco acaban de estrenar el tema “Amantes” versión reparto para la alegría de todos sus seguidores ya que es la primera vez que se da la colaboración entre la salsera y el cantante de reparto gracias a Befocus Music y RM Producciones. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales desde el jueves 10 de setiembre, acompañado de un videoclip protagonizado por ambos artistas.

La salsa y el reparto se unen. Dos de las voces más talentosas del Perú han estrenado su propia versión del tema “Amantes”, un clásico del reguetón pero esta vez bajo el estilo propio de Kiara Franco y Rowell Urban. La producción musical estuvo a cargo del reconocido productor musical Ernesto Losa, premiado con Discos de Oro y Platino certificados por la RIAA y también por Ale-Pro, experimentado productor musical de reparto.

La salsera Kiara Franco mostró su felicidad ya que viene recibiendo mucho apoyo de parte del público cada fin de semana con temas como “Confieso”, “Como yo nadie te ha amado”, “Amiga Mía”, entre otros. “Estoy muy feliz con el apoyo del público cada fin de semana, gracias por apoyar lo que hago. Es la primera vez que colaboro con Rowell y hemos encontrado una buena química de trabajo y estamos seguros de que esta canción les gustará mucho a todos nuestros seguidores”, sostuvo la cantante.

Por su parte, Rowell Urban tras sus éxitos musicales con “Qué rico fue”, “Furia Repartera”, “Un Tin”, este ultimo recientemente premiado por la RIAA con Discos de Oro y Platino este 2026, nos trae ahora esta colaboración. “Trabajar con Kiara ha sido buenísimo, me alegro mucho que se haya sumado a esta nueva canción, sé del talento que tiene y estoy contento con el resultado que ya lo verán en los próximos días”, señaló el artista cubano.

A ambos artistas se les veía trabajando juntos de manera misteriosa a través de sus redes sociales, hasta que finalmente anunciaron esta esperada colaboración. “Amantes”, en su versión reparto, estará disponible desde este jueves 10 de septiembre en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip podrá disfrutarse a través de los canales oficiales de los artistas.