El pasado sábado 18 de diciembre, Ruby Palomino se consagró como la ganadora de ‘El artista del año’ tras vencer a Yahaira Plasencia, Estrella Torres y César Vega en la final del reality de Gisela Valcárcel.

A pocos días de ganar, la interprete de ‘Cholo Soy’ respondió a las críticas que le han hecho sobre su participación en el concurso. Asimismo, la ganadora de la ‘Voz 2014″ se mostró emocionada por haber demostrado su versatilidad, pues no solo cantó rock, sino también salsa, baladas, entre otros géneros musicales.

“El concurso me ha sacado de mi zona de confort. La gente piensa y dice ‘ay pero si todo lo canta como rock’. A veces me río porque he tratado de mantener mi esencia, yo puedo cantar huayno, chicha o balada, no obstante siempre tengo que mantener eso”, señaló a La República.

“Yo siento que hubo una evolución grande, pues he tenido que bailar cumbia y salsa con coreografías increíbles y yo, la verdad, antes no lo había hecho porque mi género musical no me exige mover el totó”, agregó.

Ruby reconoce talento de Yahaira

En otra parte de la entrevista, Ruby Palomino resaltó el gran talento de Yahaira Plasencia para el baile, quien quedó en segundo lugar del reality.

“Increíble. Así nomás, cualquier bailarina no tiene ese valor para meterse al canto, que es otra cosa. He aprendido muchas cosas de ella”, subrayó.

