Ruby Palomino, cantante huancaína y de padres músicos, se alista para lo que será el evento más importante de su carrera artística, el “Festival de Viña del Mar 2024″.

La cantante compite en la categoría folclor con una canción escrita por el poeta y productor musical peruano, Francisco García, y musicalizada por el genial arreglista, compositor y guitarrista Jesús “El Viejo” Rodríguez, “Canción para un planeta triste”.

“Estoy feliz con esta gran noticia, es mi sueño hecho realidad, me he estado preparando desde hace mucho tiempo para poder abrazar esta oportunidad, desde ya, me siento una ganadora, es increíble poder representar a mi país en un festival internacional, ¡lo voy a dar todo en Viña!”, comenta una emocionada Ruby.

Luego continuó con: “he tenido la oportunidad de viajar por distintas ciudades de nuestro Perú y del mundo y, durante los años, me he podido dar cuenta de que el daño a nuestro entorno es cada vez más grave, por eso, con esta canción busco crear conciencia, que la gente se sienta identificada con la letra y que sepa que aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta”.

Desde el domingo 25 de febrero de 2024 hasta el 01 de marzo se transmitirá el “Festival de Viña del Mar 2024″, y la votación de todos será muy importante.