La cantante Ruby Palomino reveló que ella y su mamá pasaron las fiestas de fin de año en cuarentena debido a que se contagiaron de COVID-19. Según dijo la ganadora de “El artista del año”, su contagio se produjo tras haberse coronado en el reality.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Ruby Palomino se sinceró y dijo que tenía planeado viajar a su tierra para disfrutar de las fiestas con su familia; sin embargo, el virus cambió todos sus planes.

“No lo había dicho a nadie, pero apenas terminé ‘El artista del año’ caí enferma. Mi mamá y yo queríamos viajar a nuestra tierra para pasar las fiestas con la familia, pero la pasamos en cuarentena, tranquilas”, contó Ruby Palomino al citado medio.

“Viendo nuestras series, yo tocando instrumentos, un poco frustradas, pero también agradecida de que no me enfermé estando en el concurso porque no llegaba a la final. El lunes nos sacamos otra prueba y ya estamos libres del virus”, agregó la cantante.

Como se recuerda, el pasado sábado 18 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la final de “El artista del año”, donde Ruby Palomino se consagró como la ganadora tras superar a Yahaira Plasencia, Estrella Torres y César Vega.

“Parecía imposible, soy consciente que estamos en tiempos en que los seguidores, las redes importan un montón. Yo di todo de mí y ya se lo dejé al destino, muchísimas gracias a todos los que confían en mí”, señaló Palomino en conversación con la prensa tras la gala.

