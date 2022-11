América Televisión rindió un homenaje a Luis Ángel Pinasco, mejor conocido como ‘Rulito’ Pinasco por su larga trayectoria en la industria del entretenimiento nacional.

Como parte de este reconocimiento, el artista obtuvo su estrella en el paseo de la fama de los Estudios de América Televisión en Pachacámac.

“La verdad que me siento muy emocionado por todo esto. Después de todos estos años, siento la generosidad del público. No me esperaba este tipo de reconocimiento”, expresó ‘Rulito’ Pinasco para las cámaras de América TV.

‘Rulito’ Pinasco recibió homenaje por su trayectoria. (Foto: América TV).

Los hijos de ‘Rulito’ Pinasco estuvieron presentes en las instalaciones de Pachacámac —Bruno, Aldo, Chiara, Sonia Pinasco— y se emocionaron por el reconocimiento que recibió su progenitor.

‘Rulito’ Pinasco recibió homenaje y su hija Chiara lloró de emoción. (Foto: América TV).

Chiara Pinasco se conmovió al hablar de su padre y sus 60 años de trayectoria: “Es un orgullo absoluto... Se me quiebra la voz porque me emociono un montón”.

Cabe mencionar que Sonia Oquendo, esposa de ‘Rulito’ Pinasco, también estuvo presente y le dedicó unas palabras al reconocido actor: “Es una persona que se inició hace 60 años y hoy sigue absolutamente vigente, él sigue grabando la serie número uno, que es ‘Al fondo hay sitio’, y es capaz de hacer todo lo que él quiera”.

Luis Ángel Pinasco recibe su estrella de América TV